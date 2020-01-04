الوكيل عبدون يفتتح فصلين دراسيين ومكتب للمعلمين بمدرسة الشوكاني بالشحر

السبت 4 يناير 2020

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون، مشروعين تربويين بمنطقة البرح بوادي عرف ومدينة الحامي بمديرية الشحر بمعية المدير العام للمديرية المهندس امين سعيد بارزيق وبحضور عبدالسلام قاسم أسماعيل مدير عام الأنشطة المدرسية حسين السقاف مدير ادارة الانشطة الرياضة بالوزارة .



إذ قام الوكيل بافتتاح فصلين دراسيين إضافيين ومكتب للمعلمين مع ملحقاتهم في مدرسة الإمام الشوكاني للتعليم الأساسي والتي تضم تسع شعب دراسية بمنطقة البرح بوادي عرف أحد القرى النائية الجبلية للمديرية وكذا ومعمل مختبرات متكامل وقاعة حوسبة بأجهزة حديثة ومتطورة بثانوية باعباد للبنات بمدينة الحامي .

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وعقب قصه شريط المشروعين أطلع الوكيل على مستوى الإنجاز ووفقاً للموصفات الفنية والتي تأتي بدعم ورعاية كريمة من قبل راعي التعليم الأول محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

ومؤكداً بأن هذه المشروعين سيسهمان في خلق استقرار للعملية التربوية للفصل الدراسي الثاني لاسيما في مدرسة الإمام الشوكاني التي كانت تعاني من كثافة التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات داخل حجرات الدرس من أبناء المناطق المجاور .يربط الجانب النظري بالتطبيقي لطالبات الثانوية والاستفادة القصوى من هذه التدخلات النوعية وتفعيلها في الصفوف الدراسية وقاعات المختبرات وغرف الحواسيب التي أثمرت في نتائج التحصيل العلمي .

مشيراً إلى أن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومن منطلق حرصها المستمر استطاعت أن توفر كل مقومات نجاح التعليم بجوانبه المتعددة كافة لكل القرى والمناطق والمدن على الرقعة الحضرمية.