شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في محافظة المهرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, مواد إيوائية في مدرسة ميل بمديرية حات التابعة لمحافظة المهرة ، شملت 12 خيمة و 40 بطانية و 20 بساطا واستهدفت 75 طالباً.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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