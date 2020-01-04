أحمد محمودالسبت 2020/1/4 06:49 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة الشباب الإرهابية - أرشيفية
قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إن 3 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية قتلوا في أول غارة جوية أمريكية في العام الجديد.
وأضافت "أفريكوم"، في بيان، أن الغارة الجوية استهدفت، الجمعة، مسلحين تابعين للحركة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.
وأشار البيان إلى أن الغارة لم تسفر عن أية خسائر في صفوف المدنيين.
وقال مصدر خاص لـ "العين الإخبارية" إن الغارة وقعت في منطقة بعاو بإقليم شبيلي السفلى وتم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والصومالية.
وأوضح المصدر أن هذه الضربة تعد أول عملية للقوات الأمريكية التي تشنها في العام الجديد بالصومال.
وبحسب تقارير فإن العام الماضي شهد تنفيذا مكثفا للهجمات الأمريكية بلغت 63 عملية ضد حركة الشباب الإرهابية.
وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ٣ من حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.