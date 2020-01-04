مقتل ٣ من حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إن 3 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية قتلوا في أول غارة جوية أمريكية في العام الجديد.

وأضافت "أفريكوم"، في بيان، أن الغارة الجوية استهدفت، الجمعة، مسلحين تابعين للحركة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.

وأشار البيان إلى أن الغارة لم تسفر عن أية خسائر في صفوف المدنيين.

Advertisements

وقال مصدر خاص لـ "العين الإخبارية" إن الغارة وقعت في منطقة بعاو بإقليم شبيلي السفلى وتم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والصومالية.

وأوضح المصدر أن هذه الضربة تعد أول عملية للقوات الأمريكية التي تشنها في العام الجديد بالصومال.

وبحسب تقارير فإن العام الماضي شهد تنفيذا مكثفا للهجمات الأمريكية بلغت 63 عملية ضد حركة الشباب الإرهابية.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.