الصين تدعو إلى حوار بين واشنطن وطهران لمعالجة التوتر

دعت الصين، السبت، إلى معالجة التوتر بين طهران وواشنطن عبر الحوار، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بيان وزير الخارجية الصيني وانج يي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستعلب دورا بناء للحفاظ على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن بكين حثت الولايات المتحدة على ضرورة أن تكف عن إساءة استخدام القوة وتسعى إلى حلول من خلال الحوار.

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وأشار إلى أن السلوك العسكري الأمريكي المنطوي على مخاطر ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وسيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة.





ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.