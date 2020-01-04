البرلمان الليبي يوجه صفعة قوية لأردوغان والسراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

عقد مجلس النواب الليبي، ظهر اليوم، السبت، جلسة طارئة بشأن التدخل التركي العسكري في ليبيا، بموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة فايز السراج حول إعادة ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني.



وصوّت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة على إحالة من وقعوا مذكرتي التفاهم مع تركيا للقضاء بتهمة "الخيانة العظمي"، كما صوتوا على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقرر مجلس النواب إلغاء جلسة المصادقة على الاتفاق السياسي، بعد تصويت أعضائه على القرار كما صوّت خلال الجلسة على تفويض القيادة العامة للجيش الوطني بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لصد التدخل التركي.

Advertisements

وفي إطار رده على التدخل التركي، صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا، وتخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 20 مليار دينار لدعم عمليات الجيش الوطني ضد هذا التدخل.

وكان البرلمان قد دعا، الخميس الماضي، إلى جلسة طارئة بمدينة بنغازي، لمناقشة الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج، وما ترتب عليها من تدخل عسكري محتمل في ليبيا.

وحذر عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، من أنه إذا فكرت تركيا بـ التدخل العسكري في البلاد فإن الرد سيكون قاسيًا من قبل الجيش الليبي وسيعتبر هذا التدخل "استعمارًا جديدًا لليبيا".

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاتحاد الأوروبي لسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج