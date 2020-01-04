شعبة المعلومات أوقفت منفذ عمليات سرقة من داخل سيارات في مدينة صيدا

لفتت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، إلى أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدّة من داخل سيارات في ​مدينة صيدا​"، موضحةً أنّ "على الاثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ عمليّات السرقة المذكورة، ويُدعى: "م. أ." (مواليد 1991، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 31 كانون الأول 2019، وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في منطقة سيروب- صيدا، على متن سيارة نوع "مرسيدس" يستخدمها في عمليّات السرقة، وبتفتيشه والسيارة ضبطت: أدوات تُستخدم لفتح مختلف أنواع السيارات وكميّة من مادة الهرويين".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".