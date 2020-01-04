تشييع الإعلامية نجوى قاسم بمأتم حاشد في بلدة جون

شيّعت بلدة جون ومنطقة ​إقليم الخروب​ والجسم الإعلامي ال​لبنان​ي والعربي، الزميلة الراحلة نجوى قاسم بمأتم حاشد.

شارك في التشييع النائب ​محمد الحجار​ ممثّلًا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، النائب ​بلال عبدالله​ ممثّلًا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، النائبة ​بهية الحريري​، النائب ​ماريو عون​، قائمقام ​الشوف​ مارلين قهوجي ضومط، قنصل لبنان في دبي عساف ضومط، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي رئيس ​بلدية جون​ جورج مخول، وحشد كبير من زملاء الفقيدة من إعلاميّين في المحطات اللبنانية والعربية والأهل والأصدقاء وأبناء المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وممثّلين للأحزاب.

وكان قد نُقل جثمان قاسم من منزلها عبر إسعاف البلدة بمرافقة الأهل والأصدقاء، وأُنزل النعش في الشارع الرئيسي في وسط البلدة، وحُمل على الأكف وصولًا حتّى جبّانة البلدة حيث صُلّي على جثمانها، وأَمّ المصلّين إمام مسجد البلدة الشيخ خضر عيد.

وبعد مراسم الدفن، كانت التعازي في حسينية بلدة جون، على أن تستمرّ طيلة أيام الأسبوع في منزلها في جون.