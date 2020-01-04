الشيخ عباس زغيب قدم التعازي بسليماني في السفارة الإيرانية

قدم المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ التعازي بقائد ​فيلق القدس​ في الحرس لثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ وابو مهدي المهندس في ​السفارة الايرانية​ في ​بيروت​

وأكد المفتي زغيب للسفير ​محمد جلال فيروزنيا​ ان "الشهادة مرتبة عظيمة ودرجة رفيعة لا ينالها الا ذو حظ عظيم قد افنى عمره في الجهاد الاصغر والاكبر وعاش مع الله سبحانه وتقرب اليه سبحانه وطلبه حتى اصبح مصداقا للحديث القدسي: من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني أحبّني ومن أحبني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعليّ ديته ومن عليّ ديته فأنا ديته فهنيئا لمن اصبح عاشقا ومعشوقا لله واصبح الله سبحانه ديته"، مشيراً الى أن "الشهيد ومرتبته ومكانته لا يتمناها الا المؤمنون الشرفاء العارفين بالله سبحانه وبمكانة الشهيد والشهادة عنده سبحانه ولا يشمت ولا يفرح بسقوط الشهيد الا من مرد قلبه وعقله وفكره على النفاق وعشعش الشيطان في صدره وباض وفرخ وانتج شخصا مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله".

وشدد على ان "دماء الشهداء الطاهرة ستكون بدحر الاحتلال الاميركي عن ارض ​العراق​ الحبيب".

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