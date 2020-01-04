عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي في البقاع

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان انه "حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة سيارات في ​منطقة البقاع​ الغربي وبخاصة في بلدة ​جب جنين​ وجوارها.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من كشف هوية أفراد العصابة، وهم:

- ع. خ. (مواليد ۱۹۹۸، سوري)

- ش. ج. (مواليد ۲۰۰۲، لبناني)

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- م. ج. (مواليد ۱۹۹۸، سوري)

بتاريخ 30/12/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت هذه الشعبة من نصب كمين محكم في محلة السلطان يعقوب-البقاع، أسفر عن توقيفهم في خلال انتقالهم لتنفيذ عمليات سرقة،وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم ادوات تستخدم لكسر أقفال السيارات وتشغيلها.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات ونقلها الى منطقة ​الهرمل​، والحصول على مبالغ مالية لقاء تنفيذ هذه العمليات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص مع المضبوطات، بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.