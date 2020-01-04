عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي في البقاع

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان انه "حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة سيارات في منطقة البقاع الغربي وبخاصة في بلدة جب جنين وجوارها.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من كشف هوية أفراد العصابة، وهم:
- ع. خ. (مواليد ۱۹۹۸، سوري)
- ش. ج. (مواليد ۲۰۰۲، لبناني)
- م. ج. (مواليد ۱۹۹۸، سوري)
بتاريخ 30/12/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت هذه الشعبة من نصب كمين محكم في محلة السلطان يعقوب-البقاع، أسفر عن توقيفهم في خلال انتقالهم لتنفيذ عمليات سرقة،وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم ادوات تستخدم لكسر أقفال السيارات وتشغيلها.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات ونقلها الى منطقة الهرمل، والحصول على مبالغ مالية لقاء تنفيذ هذه العمليات.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص مع المضبوطات، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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