وفد من "القوات اللبنانية" في منطقة جزين يجول على مطارنة الأبرشية

بمناسبة الأعياد المجيدة قام وفد من حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جزين بزيارة تهنئة لكل من راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للموارنة المطران مارون العمّار، راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​، ومتروبوليت صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس ​المطران ​الياس كفوري​، حيث قدّم الوفد التهاني بالعيد وتم التداول في شؤون المنطقة وسبل التعاون خلال الاوضاع الراهنة وضرورة مواكبة الازمة المعيشية التي تطال ابناء المنطقة وجميع اطياف المجتمع. كما أكد الوفد على ضرورة استمرار التواصل لتخطي هذه المرحلة العصيبة.

وكان الوفد قد ضم منسّق منطقة جزين في "القوات" جورج عيد، وعدد من رؤساء المراكز واللجان في المنطقة.

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