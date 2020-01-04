تقدّم رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ بالتعازي باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه، وذلك في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقرّها في ​بيروت​. وقام وفد من مكتب الشيخ ​عفيف النابلسي​، بزيارة السفارة لتقديم واجب العزاء باغتيال سليماني. والتقى الوفد السفير الإيراني ​محمد جلال فيروزنيا​، وأكّد أنّ "روح سليماني ستمضي بالأمة قدمًا إلى تحقيق أهدافها، لا سيما إخراج ​القوات الأميركية​ من ​العراق​ والمنطقة، وإزالة الكيان الصهيوني".

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كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات ووفود لبنانية عزّت بسليماني في السفارة الإيرانية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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