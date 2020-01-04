روحاني يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

تلقى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​.

وجاءت المكالمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ​العراق​ التي بدأت بمقتل متعاقد أميركي جراء هجوم صاروخي على قاعدة أميركية قرب مدينة ​كركوك​، ردت عليه ​القوات الأميركية​ بغارات طالت مواقع تابعة لـ"كتائب ​حزب الله​" أسفرت عن مقتل 25 من "​الكتائب​" وإصابة 51 آخرين.

شهدت ​السفارة الأميركية​ الثلاثاء أعمال شغب احتجاجا على شن الطيران الأميركي لقصف على مواقع تابعة لقوات "​الحشد الشعبي​".

هذا وأعقب تلك ​الاحتجاجات​ ومحاولة اقتحام مبنى السفارة في ​بغداد​، قصف نفذه ​الجيش الأميركي​ على آلية كانت تقل قائد "​فيلق القدس​" التابع للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، والتي أدت إلى مقتله.

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