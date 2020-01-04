شدّد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، على أنّ "الحرس الثوري سينفّذ، فور تبلّغ الأوامر وبكلّ اقتدار، ما وعد به قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي".
وركّز في تصريح خلال اجتماع طلابي حاشد في جامعة طهران، تخليدًا لذكرى الفريق قاسم سليماني، على أنّ "الثأر من الولايات المتحدة الأميركية لا يتعلّق بإيران فقط، وإنّما يشمل جبهة المقاومة برمّتها"، مؤكّدًا أنّ "الدولة الّتي تدّعي أنّها القوّة الأولى في العالم، لكنّها تستهدف بطائرة مسيّرة مستغلّةً عتمة الليل عربة القادة الإيرانيين والعراقيين، فإنّ ذلك يتعارض ومزاعمها تمامًا ويعدّ عملًا جبانًا وسيلقى بالتأكيد ردًّا قاسيًا".
ولفت فدوي إلى أنّ "الإجراء الأميركي الأخير کان ضعيفًا للغایة من الناحية التكتيكيّة؛ ذلك أنّ طلاب الجامعات الإيرانيين یستطیعون صنع طائرات مسيّرة تتمتّع بهذه القدرات"، مبيّنًا أنّ "حرس الثورة الإيرانية وجّه مرارًا ضربات إلى أميركا، بما في ذلك اعتقال مشاة البحرية الأميركيين، الّذين ركعوا أمام القوات الإيرانية، أمام أنظار جميع قوات التلفزة في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري إيراني: الحرس الثوري بانتظار الأوامر لتحقيق وعد الخامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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