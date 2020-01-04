لافروف وظريف بحثا بأوضاع المنطقة والعالم في أعقاب اغتيال سليماني

ذكرت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، أنّ "وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​، بتطوّر الوضع في المنطقة والعالم بعد اغتيال الجنرال ​قاسم سليماني​"، الّذي كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "لافروف أعرب عن تعازيه في مقتل سليماني".

وفي وقت سابق، بحث ظريف باغتيال سليماني مع نظرائه في الدول الأُخرى بمن فيهم التركي والصيني.

وكان قد قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي ​أبو مهدي المهندس​، وآخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتَين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر يوم أمس الجمعة.