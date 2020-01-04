ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بتطوّر الوضع في المنطقة والعالم بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني"، الّذي كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "لافروف أعرب عن تعازيه في مقتل سليماني".
وفي وقت سابق، بحث ظريف باغتيال سليماني مع نظرائه في الدول الأُخرى بمن فيهم التركي والصيني.
وكان قد قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتَين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر يوم أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف وظريف بحثا بأوضاع المنطقة والعالم في أعقاب اغتيال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.