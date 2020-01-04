مفوضية الانتخابات الإسبانية أمرت بإقالة رئيس كاتالونيا

أعلنت المفوضية الإسبانية للانتخابات، في بيان، "أنّها قرّرت أنّ الولاية النيابية في برلمان كاتالونيا لكيم تورا، باطلة"، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بعد نشره.

وينصّ نظام الحكم الذاتي لهذه المنطقة الواقعة في شمال شرق ​إسبانيا​، على أن يكون رئيسها نائبًا إقليميًّا.

ويأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الإسباني في 19 كانون الأول الماضي، تورا من حقّ الترشّح لمدّة 18 شهرًا بتهمة "العصيان". وكان قد رَفض الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصاليّة من على واجهة مقرّ حكومة المنطقة خلال حملة انتخابية.

ودان تورا القرار، لافتًا إلى أنّه "انقلاب على المؤسسات الكاتالونية"، مشيرًا إلى "أنّني سأقدّم كلّ الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقًا".