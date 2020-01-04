ظريف وجاويش أوغلو استعرضا آخر التطورات عقب اغتيال سليماني

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء- إرنا"، أنّ "وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات عقب اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​". ولفتت إلى أنّ "جاويش أوغلو قدّم إلى إيران حكومةً وشعبًا العزاء والمواساة باغتيال سليماني". وكان قد قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "​الحشد الشعبي​" العراقي ​أبو مهدي المهندس​، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتَين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر يوم أمس الجمعة.

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