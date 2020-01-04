الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّه "جرى القضاء على "إرهاربيَين" اثنين من منظمة "بي كا كا"، كانا يستعدّان لتنفيذ هجوم في منطقة "أفاشين - باسيان"، في عمليّة بإسناد جوي شمالي ​العراق​".

وأكّدت في بيان، "استمرار العمليّات ضدّ عناصر المنظمة في المنطقة، بكلّ زخم".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق. يأتي ذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيّين وعناصر الأمن والجيش، على حدّ زعم الجانب التركي.