الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّه "جرى القضاء على "إرهاربيَين" اثنين من منظمة "بي كا كا"، كانا يستعدّان لتنفيذ هجوم في منطقة "أفاشين - باسيان"، في عمليّة بإسناد جوي شمالي العراق".
وأكّدت في بيان، "استمرار العمليّات ضدّ عناصر المنظمة في المنطقة، بكلّ زخم".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق. يأتي ذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيّين وعناصر الأمن والجيش، على حدّ زعم الجانب التركي.
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