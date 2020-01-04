سفير سوريا بطهران: سليماني سيبقى حيا بضمير شعوب جبهة المقاومة وأحرار العالم

أكّد السفير السوري في طهران عدنان محمود، أنّ "الفريق قاسم سليماني سيبقى حيًّا في ضمير شعوب جبهة المقاومة وأحرار العالم"، لافتًا إلى أنّ "التاريخ سيسجّل صفحات مشرقة عن الدور الهام الّذي قام به سليماني في دحر الإرهاب التكفيري وإفشال مخطّطات داعميه من الغرب والولايات المتحدة الأميركية".
وركّز على أنّ "سوريا قيادةً وحكومةً وشعبًا تشارك إيران بكلّ مشاعر العزاء بالمصاب الجلل والفخر والاعتزاز والتبريك بهذا الاستشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "سليماني في كلّ مراحل الحرب الإرهابية ضدّ سوريا وَقف في ساحات المعركة مع الجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية، الّتي تدعمها الولايات المتحدة والغرب وأدواتهم في المنطقة، وهو شريك في هذه الانتصارات".
وشدّد محمود على أنّ "هذه الجريمة الوحشيّة الّتي ارتكبتها الإدارة الأميركية في استهداف سليماني ورفاقه، هي تجسيد للنهج الإجرامي الدموي للولايات المتحدة ضدّ الدول والشعوب المدافعة عن سيادتها وكرامتها".
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