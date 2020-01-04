سفير سوريا بطهران: سليماني سيبقى حيا بضمير شعوب جبهة المقاومة وأحرار العالم

أكّد السفير السوري في ​طهران​ ​عدنان محمود​، أنّ "الفريق ​قاسم سليماني​ سيبقى حيًّا في ضمير شعوب جبهة ​المقاومة​ وأحرار العالم"، لافتًا إلى أنّ "التاريخ سيسجّل صفحات مشرقة عن الدور الهام الّذي قام به سليماني في دحر ​الإرهاب​ التكفيري وإفشال مخطّطات داعميه من الغرب و​الولايات المتحدة الأميركية​".

وركّز على أنّ "​سوريا​ قيادةً وحكومةً وشعبًا تشارك ​إيران​ بكلّ مشاعر العزاء بالمصاب الجلل والفخر والاعتزاز والتبريك بهذا الاستشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "سليماني في كلّ مراحل الحرب الإرهابية ضدّ سوريا وَقف في ساحات المعركة مع ​الجيش السوري​ في مواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية، الّتي تدعمها الولايات المتحدة والغرب وأدواتهم في المنطقة، وهو شريك في هذه الانتصارات".

وشدّد محمود على أنّ "هذه الجريمة الوحشيّة الّتي ارتكبتها ​الإدارة الأميركية​ في استهداف سليماني ورفاقه، هي تجسيد للنهج الإجرامي الدموي للولايات المتحدة ضدّ الدول والشعوب المدافعة عن سيادتها وكرامتها".