جمعية المصارف: تعديل الفائدة على الدولار والليرة

اعلنت ​جمعية المصارف​ في بيان انه "يهمنا اعلامكم أن مجلس ادارة جمعية المصارف قرر في اجتماعه بتاريخ 3/1/2020 تعديل معدل ​الفائدة​ المرجعية في سوق ​بيروت​ للدولار الأميركي واعتماد المعدلات الآتية بدءاً من مطلع شهر كانون الثاني 2020.

أولاً – معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأميركي BRR/USD

12.45%

ويعكس انخفاض هذه المعدلات المرجعية بـ 104 نقطة أساس قرار ​مصرف لبنان​ وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع ​الجديدة​ أو المجددة بعد تاريخ 5/12/2019. وطبعاً ان معدلات الفوائد المرجعية ستعكس في الأشهر المقبلة تدريجياً كلفة الودائع عند استحقاقها.

وللتذكير أيضاً هذه المعدلات لا تحل محل معدلات الفوائد المدينة الفضلى بل تشكل قاعدة لاحتسابها بعد اضتفة نوعية مخاطر الائتمان والربحية بالنسبة للتسليفات و​القروض​ ب​الدولار​ ب​الليرة​ اللبنانية".