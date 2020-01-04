14 قتيلا معظمهم تلاميذ في هجوم في بوركينا فاسو









اسماء السيد - واغادوغو: قُتل 14 مدنيا على الأقل بينهم تلاميذ السبت في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "آلية نقل مشترك انفجرت بعبوة يدوية الصنع هذا الصباح على محور تويني-توغان (بمحافظة سورو المحاذية لمالي) والحصيلة الموقتة هي 14 قتيلا وأربعة جرحى إصاباتهم خطيرة"، فيما قال مصدر أمني آخر إن "الضحايا هم بشكل أساسي تلاميذ كانوا يعودون إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم".

