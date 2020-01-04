سيدة العرش وثلاثة ورثة فقط!









اسماء السيد - مع استقبال العقد الجديد الذي تمثل بإطلالة العام 2020، ظهرت صورة جديدة للعائلة الملكية البريطانية تضم الملكة اليزابيث الثانية وثلاثة من ورثتها المباشرين على خط العرش وهم الأمير تشارلز والأمير وليام والأمير الصغير جورج.

والصورة الملكية الجديدة التي تم نشرها في وسائل الإعلام والصحف البريطانية، وهي الثانية من نوعها حيث كانت الأولى العام 2016 تحمل رسالة بتأكيد قوة العائلة وقدرتها على التماسك والاستمرار، وسواء بسواء لوحظ "التركيز على الورثة المباشرين للعرش، بدل صور أخرى كانت تحفل بأمراء وأميرات عديدين.

الملكة وورثتها الثلاثة

ويقول تقرير لصحيفة (ديلي ميل) اللندنية للكاتب هنري مارتن إن الصورة التي كانت التقطت في قاعة العرش في قصر باكينغهام يوم 18 ديسمبر، تعكس بكل المفاهيم السنة الصعبة التي تحملتها الملكة وعائلتها وهي ما عبرت عنه في خطابها السنوي بمناسبة عيد الميلاد.

ولا تختلف الصورة الجديدة عن نظيرتها التي كانت التقطت 2016 في عيد الملكة التسعين، سوى أن الأمير الصغير جورج كان يقف على صندوق خشبي صغير وهو في سن ثلاث سنوات وممسكا بيد والده الأمير وليام دوق كامبريدج، بينما في صورة 2019 حيث الجدة الملكة تبلغ 93 عاما يلاحظ الأمير واقفا الى جانب الجميع.

صورة العام 2016

وكانت صورة 2016 طبعت على الطوابع التذكارية وكلا الصورتين كان التقطهما المصور رونالد ماشني.

الأمير أندرو

وترى (ديلي ميل) أن اقتصار الصورة الملكية الجديدة على الملكة وورثتها الثلاثة، يأتي ربما تنفيذا لقرار الأمير تشارلز ولي العهد أمير ويلز (72 عاما) خفض عدد أفراد العائلة الملكية في الظهور أمام الجمهور.

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الملكة وصورة خطاب عيدالميلاد 2019

ويشار هنا إلى أنه في العام الماضي، تراجع دور الأمير أندرو دوق يورك النجل الثاني للملكة عن الحياة العامة اثر تدمير صورته بعد مقابلته مع (بي بي سي) في نوفمبر 2019 أثناء محاولته تبرير صداقته مع رجل الأعمال الأميركي جيفري أبستين الذي انتحر في زنزانته في سجن بنيويورك في أغسطس 2019، حيث كان ينتظر المحاكمة على خلفية اتهامات بتهريب بشر لأغراض جنسية، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

وقد تم عزل الأمير أندرو دوق يورك فعليا من قبل والدته عن كل نشاط ملكي، بعد أن حذر الأخ الأكبر تشارلز من أن الفضيحة هددت بإغراق النظام الملكي.

قضايا صعبة

وقد واجهت العائلة الملكية في العام الماضي العديد من القضايا والأزمات الصعبة التي كادت ان تطيح هيبتها أمام الجمهور البريطاني، اذ فضلا عن قصة الأمير اندرو مع ابستاين، واجه الأمير فيليب دوق ادنبره وزوج الملكة تحقيقًا من جانب الشرطة بشأن حادث سيارة.

الامير اندرو وابستاين

كما أقر الأمير هاري حفيد الملكة الثاني بالتوتر في علاقته مع شقيقه الأكبر وليام، كما أقرت زوجة هاري، ميغان ماركل بأنها كانت تكافح من أجل حياتها الملكية الجديدة.

وفي الأخير لوحظ أنه لم تكن هناك صورة لهاري وميغان على مكتب الملكة اثناء خطابها السنوي في عيد الميلاد، على عكس العام السابق حيث كان لهما حضوا في الصورة.

الامير هاري وزوجته ميغان

وقد اقتصرت الصور في مكتب الملكة هذا العام على صورة والدها الملك جورج السادس وزوجها دوق إدنبرة وصورة لتشارلز وكاميلا وصورة وليام وزوجته كيت دوقة كامبردج وابنيه جورج أمير كامبردج و الوريث الثالث للعرش الملكي البريطاني وشارلوت أميرة كامبردج والوريثة الرابعة للعرش والأمير لويس.