شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بمد العمل لفترة مسائية بمكاتب البريد تيسيرًا على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مد العمل بجميع مكاتب البريد فى جميع محافظات الجمهورية إلى الساعة 7 مساء، تيسيرًا على الجمهور والعملاء.

وقالت "خضر" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الازدحام والتكدس الذى تشهده مكاتب البريد فى مختلف محافظات الجمهورية، وطوابير الانتظار والتى تصل إلى خارج المكاتب، أصبح مشهدًا لا يمكن القبول به لاسيما أن هناك متعاملين مع المكاتب من عجائز وكبار فى السن ومرضى، لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا فى مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن خطط الحكومة عجزت عن إيجاد حلولًا لهذه المشكلة التى تؤرق المواطنين، كما أن سياسة التوسع فى إنشاء مكاتب بريد جديدة والتوسع فى المكاتب القائمة بالفعل، تصطدم أمام ضرورة وجود وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة.

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وتابعت النائبة إيمان خضر، أن الحل يمكن فى إصدار قرار وزارى بموجبه يتم العمل فى جميع مكاتب البريد إلى حتى الساعة 7 مساء.

وأشارت البرلمانية فى اقتراحها، إلى أن قرار مد العمل بمكاتب البريد إلى ساعات إضافة، لن يكون إجباريًا على الموظفين وإنما اختياريًا، وبمقابل مبالغ إضافة لهم، ولن يرهقهم، حيث سيتم بالتناوب بين الموظفين، ولصالح خدمة إخوانهم المواطنين والتيسير عليهم.

جدير بالذكر، أن الاقتراح برغبة المقدم من البرلمانية يأتى فى ضوء المادة 234 من لائحة مجلس النواب، والتى تتيح لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.