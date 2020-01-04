"فيديو رقص" يكشف لغز مقتل صيدلي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة سيدي بشر، وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة صيدلي بوحدته السكنية بمنطقة سيدي بشر بحري.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو"و.م.ل" 50 عاما، صيدلي، مسجاة بأرضية الصالة وبها إصابات وطعنات بمختلف أنحاء الجسم، ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته.

وجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى وجود مقاطع رقص لسيدة على الهاتف المحمول للمجني عليه، تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة ترددها على شقته.

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وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة وهما المدعو "م.ح" 39 عامًا، حارس عقار، وزوجته المدعوة "ز.ج" 24 عاما، والتي ظهرت في فيديو الرقص على هاتف المجني عليه.

اعترفت المتهمة في التحقيقات بأن زوجها تعرف على المجني عليه منذ فترة، واتفق معه الأخير على ذهابها إليه لتنظيف شقته بالشارع المشار إليه.

وأضافت الزوجة أنها ارتبطت بالصيدلي المجني عليه بعلاقة غير شرعية أكثر من مرة "برضاها" خلال تواجدها داخل شقته بحجة تنظيفها.

وأشارت إلى أنها شعرت بالندم مؤخرا على خيانتها لزوجها فقررت إخباره بعلاقتها بالمجني عليه، فأحضر سكينا واصطحبها معه إلى شقة المجني عليه.

وبسؤال المتهم الأول، قال في التحقيقات إنه واجه المجني عليه باعترافات زوجته عن علاقتهما غير الشرعية فلم ينكر فسدد له عدة طعنات بالسكين انتقاما منه وفر وزوجته هاربين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة المجني عليه، وحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.