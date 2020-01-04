استمرار نيفين جامع في رئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا باستمرار نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، رئيسًا للجهاز لمدة 6 أشهر.

وكانت جامع تتولى منصب رئيس الجهاز، قبل توليها منصب وزيرة الصناعة والتجارة.

ونقل بيان من الجهاز اليوم السبت عن نيفين جامع قولها إن استمرارها في تولي مسئولية الرئاسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات جاء تقديرًا لخبرتها الطويلة في أنشطة الجهاز وخدماته التنموية خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولانجاز العديد من المهام المعلقة.

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وأضافت أن هذه المسئولية منفصلة تماما عن مسئوليتها كوزيرة للتجارة والصناعة حيث سيظل الجهاز تحت إشراف وإدارة مباشرة من رئيس الوزراء.

وسيستمر الجهاز في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم مشروعات الشباب وتقديم كافة نواحي الدعم المالي والفني والتسويقي لتلك المشروعات، بحسب نيفين.

وأضافت أن الجهاز سيستمر في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وجهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة للنهوض بهذا القطاع والتوسع في تمويله ومشاركته في المنظومة الاقتصادية للدولة.

وقالت إن الجهاز شارك بفاعلية مع العديد من الجهات المختصة في وضع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية ومن المنتظر أن يصدر في الفترة القادمة ويعد طفرة تشريعية وتنموية للنهوض بهذا القطاع وتنميته وتقديم مختلف نواحي الدعم والتيسيرات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة ومردود اقتصادي متميز.