نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي: نستهدف بيع أصول عقارية بملياري جنيه في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف بيع أصول عقارية بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري، بهدف إعادة استثمار حصيلتها في استثمارات أخرى تدر ربحا على البنك.

وأضاف أبو الفتوح في حوار خاص ينشر على "الخليج 365" لاحقا، أن إجمالي محفظة أصول البنك العقارية تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه حتي نهاية ديسمبر الماضي.

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ويمتلك البنك يمتلك محفظة استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه تقريبا بنهاية الشهر الماضي بعدد 186 شركة في مجالات مختلفة، بحسب أبو الفتوح.

ووقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة التي تمثل الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي خلال الأسبوع الماضي على عقد استحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ضمن خطته للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن الاستحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية تأتي ضمن خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة وضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية.