نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، الامتحانات بكليات فرع مدينة نصر، للاطمئنان علي استقرار اللجان والتأكد من تيسيير سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم الامتحان.

وشملت جولة نائب رئيس الجامعة، كليات "الإعلام بنين والدعوة الإسلامية، والتجارة، واللغات الترجمة"، واطمأن علي انتظام سير لجان الامتحان والانضباط داخل الكليات.

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وأكد عامر، ضرورة أن تكون أسئلة الامتحان من واقع المقررات التي شرحت من الكتب الدراسية، ومراعاة مستوي الطالب والوقت المناسب للإجابة.

والتقى نائب رئيس الجامعة، العديد من الطلاب بعد خروجهم من لجان الامتحان، وأجري معهم حوارا مباشرا للتعرف عن قرب علي متطلباتهم ومشاكلهم، وتحقيق رغباتهم في كل ما يخدم الناحية التعليمية وتنمية مهاراتهم المختلفة.

ووعد نائب رئيس جامعة الأزهر، بتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب وتوفير كل سبل الراحة، لتمكينهم من التحصيل العلمي ومواكبة التطورات والوسائل العلمية الحديثة.