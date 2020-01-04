الجيش العراقي ينفي إستهداف رتلٍ طبّي تابع للحشد الشعبي بغارة جويّة

أكد الجيش العراقي عدم وجود غارة جوية إستهدفت رتلا طبيا تابعا للحشد الشعبي، قرب معسكر التاجي، شمالي بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان، اليوم السبت 4 جانفي 2020، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة أمس، استهدفت رتل لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".

ودعت القيادة لـ "توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".

في السياق ذاته، نفى التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم السبت، تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف، في تغريدة على تويتر: "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد خلال الأيام الماضية"، وذلك حسب وكالة رويترز.

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وكان إعلام الحشد الشعبي نفى سقوط القادة الذين تم تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي.

وجاء في البيان "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، رائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، في وقت سابق، أن ضربة جوية أمريكية استهدفت فصيلا عراقيا في وقت متأخر اليوم السبت على طريق التاجي شمالي بغداد، دون أن يذكر اسم الفصيل أو أي تفاصيل أخرى.

(سبوتنيك)