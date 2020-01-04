رئيس الحكومة المغربية: في المغرب نصنع سيارة كل دقيقة ونصف

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن بلاده تنتج سيارة كل دقيقة ونصف، لافتا إلى أن المغرب نجح في صناعة السيارات والطائرات بسبب البعد الاستراتيجي للمخطط الذي أنجزه على مدى سنوات بفعل حنكة وتبصر الملك محمد السادس.

وأضاف العثماني خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان، أن التراكم الحكومي، والاشتغال بالبعد الوطني لجميع الفاعلين، بمن فيهم البرلمانيون الذين صادقوا بالسرعة المطلوبة على قوانين، سهلا مأمورية حكي قصة نجاح المغرب في صناعة الطائرات والسيارات، وحتى النسيج والألبسة، والصناعات الغذائية، بحسب صحيفة الصباح المغربية.

وقال رئيس الحكومة إن المغرب ينتج سيارة كل دقيقة ونصف، مضيفا أنه أنتج 400 ألف سيارة منذ 2018، وتجاوز 500 ألف في 2019، إلى 700 ألف مقابل 376 ألف سيارة في 2017.

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وشدد العثماني على أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر للسيارات في أفريقيا، وأن شركات عالمية في صناعة أجزاء السيارات تتسابق للاستثمار في القطاع من الصين الشعبية، وكوريا الجنوبية.

وأعلن قرب الانتهاء من تصنيع سيارة كهربائية مغربية خالصة مائة بالمائة.

وكان وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي عبد الحفيظ العلمي، أعلن سابقا أن المغرب تقترب من تصنيع مليون سيارة في السنة، وإن الأجزاء المصنعة في المغرب أصبحت معروفة في العالم بجودتها ومطابقتها للمعايير، وإن الحكومة وهيئة تشجيع الاستثمارات حريصة على المحافظة على هذه السمعة من خلال انتقائها أفضل المستثمرين في هذا المجال.