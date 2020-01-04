فيديو صادم لتحرش بفتاتين في منطقة المنصورة..وزارة الداخلية المصرية تصدر بيانا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عقب واقعة التحرش بفتاتين في منطقة المنصورة مما أثار ضجّة كبيرة في مصر وخارجها لفظاعة مقطع الفيديو الذي رصد الحادثة وتمّ تداوله على نطاق واسع.

وأكدت الوزارة أنّه تم فتح تحقيق على خلفية مقطع الفيديو المذكور وشكلت فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية تمكن من تحديد شخصية المجني عليها.

وأوضحت الوزارة أنه تبين من التحقيق أن المجني عليها طالبة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها طالبة أيضا بجامعة المنصورة، تعرضا لعملية "تحرش جماعي" في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، خلال احتفالات أعياد رأس العام، وفق ما نشره موقع "العربية".

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كما أشارت الوزارة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وعددهم 7 اعترفوا جميعهم بارتكاب الواقعة.

ويذكر أنّ الفيديو أثار انتقادات واسعة النطاق، حيث طالب مصريون الأجهزة الأمنية بالوصول للجناة بأقصى سرعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك من أجل ردعهم وردع أمثالهم عن تكرار تلك الجريمة.