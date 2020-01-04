سيناتور روسي: اغتيال الأمريكيين لسليماني انتهاك لمنظومة القانون الدولي

قال قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن اغتيال قاسم سليماني، يعتبر تدميرا لنظام القانون الدولي الحالي، الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفقاً لروسيا اليوم.

وأضاف كوساتشيف، عبر صفحته على "فيسبوك": "يجري تدمير القانون

الدولي من حيث المبدأ، بالشكل الذي تمت صياغته، وفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية".

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وتابع السيناتور الروسي القول: "ها هو مخطط المستقبل يبدو واضحا، إذا لم نقم بوقفه: يتم إرسال الجنود الأمريكيين

إلى منطقة النزاع (أيا كانت)، ويجري تصنيف خصومهم كإرهابيين.. وانتهى الأمر، الأيدي بدون قيود، وقضيتنا مقدسة، سيتم تدمير العدو، مهما كلف الثمن".

واستهدفت الولايات المتحدة بضربة فجر الجمعة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، باستخدام طائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي العراقي.