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الإتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء تدخل خارجي محتمل في ليبيا

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد عن قلقه إزاء تدخل محتمل في ليبيا، وذلك بعد يوم على قرار تركيا إرسال قواتها إلى هذا البلد، وفقاً لـروسيا اليوم.

وأعلن محمد في بيان نشر مساء الجمعة أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في

ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة".

 

وأضاف أن "التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو".

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وطالب محمد المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرا من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.

 

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة "الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي تشنه قوات "الجيش الوطني اللليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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