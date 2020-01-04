روحاني: أمريكا ستشهد تداعيات مقتل قاسم سليماني لسنوات

حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، زاعمًا أن واشنطن ارتكبت خطأ كبيرًا لا تدركه، وفقاً لـ أ ش أ.



وجاءت تصريحات روحاني خلال زيارته، صباح اليوم، لمنزل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للتعزية، حسبما أفادت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.



وقال روحاني "إن الفراغ الذي تركه سليماني لا يمكن ملؤه بسهولة، لأنه لم يكن فقط قائدًا للعمليات العسكرية

ومخططًا رئيسيًّا لها، بل أيضًا شخصية سياسية واستراتيجية متميزة لا مثيل له".وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما قد قتلوا في غارة جوية أمريكية استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد فجر أمس ،الجمعة.