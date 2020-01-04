رئيس وزراء أستراليا يلغي زيارته إلى الهند واليابان بسبب أزمة حرائق الغابات

ألغى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، زياراته الرسمية إلى الهند واليابان والتي كانت مقررة في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وذلك إثر انشغاله في مواجهة أزمة حرائق الغابات المشتعلة في بلاده.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم السبت،

أن موريسون أجرى اتصالا هاتفيًّا بنظيره الهندي ناريندرا مودي وآخر بالسفير الياباني في أستراليا ريتشيرو تاكاهاشي من أجل تحديد مواعيد جديدة لإجراء الزيارتين المؤجلتين.

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الأسترالي

بزيارة رسمية للهند في 12 يناير الجاري يعقبها زيارة اليابان، وذلك بهدف بحث الملفات المشتركة في الدفاع والاستخبارات والأمن والتجارة.يذكر أن ربع مساحة أستراليا تتعرض حاليًّا لحرائق الغابات التي أدت إلى مصرع 23 شخصًا على الأقل، وتدمير 1200 منزل، وحوالي 5 ملايين هكتار من الأراضي في جميع أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضي.