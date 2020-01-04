الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف الهجمات العشوائية

طالبت الأمم المتحدة اليوم /السبت/، أطراف النزاع في ليبيا، بوقف أي هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية، وفقاً لـ أ ش أ.
يؤثر بشكل مباشر على استمرار واستدامة تقديم الخدمات الأساسية في أبو سليم وعين زارة وتاجوراء والمناطق المجاورة لمطار معيتيقة.
وقال يعقوب الحلو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا - في بيان اليوم - إن تصاعد المواجهات مؤخرا في طرابلس،
الاشتباكات الجارية، حيث أجبرت حتى الآن 12 منشأة صحية على الإغلاق، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان توفير الخدمات الصحية في البلديات الثلاث.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب نصف المرافق الصحية في البلدات الثلاث أصبح يقع في نطاق
وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل عن 72 ألف استشارة طبية على الأقل شهريا في 48 منشأة للرعاية الصحية الأولية.
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