مقتل 3 عناصر من حركة «الشباب» بغارة أميركية في الصومال

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا «أفريكوم» أن ثلاثة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية الصومالية قُتلوا في أول غارة جوية أميركية في العام الجديد.

وأضافت «أفريكوم» أن الغارة وقعت في منطقة بإقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو، مستهدفة الحركة المتشددة المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن «أفريكوم»، اليوم السبت، أن الغارة الجوية وقعت أمس الجمعة في ضواحي مدينة «أفجوي» الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

وأشار البيان إلى أن الغارة لم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين.

وكثفت الولايات المتحدة، بشكل ملحوظ، غاراتها الجوية التي تستهدف مقاتلي حركة الشباب.

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