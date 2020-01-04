الجيش العراقي ينفي وقوع ضربة جوية على قافلة طبية

نفى الجيش العراقي، اليوم السبت، وقوع ضربة جوية على قافلة طبية في التاجي شمالي بغداد.

كانت فصائل مسلحة قالت، في وقت سابق اليوم، إن ضربة جوية كانت تستهدف مقاتليها أصابت قافلة طبية. وأضافت أن ضربات اليوم أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة.

لكن الفصائل أصدرت، في وقت لاحق، بياناً آخر نفت فيه استهداف أي قوافل طبية في التاجي.

بدوره، قال التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، إنه لم ينفذ أي هجمات قرب المعسكر الواقع إلى الشمال من العاصمة بغداد.

كانت الولايات المتحدة نفذت، فجر أمس الجمعة، ضربة جوية على طريق مطار بغداد الدولي ما أدى إلى مقتل الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي.

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