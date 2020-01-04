التحالف الدولي ينفي تنفيذ غارة جوية شمال بغداد

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة داعش، اليوم السبت، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمالي بغداد) خلال الأيام الماضية".

اقرأ أيضاً...قتلى في غارة جوية أميركية جديدة شمال بغداد

وكانت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق، السبت، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أميركية.