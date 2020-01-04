حفتر: تحرير طرابلس لم يعد محل شك

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن" تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدى الليبيين والعالم".

وأضاف حفتر في خطاب متلفز،أن " المعركة الآن في طرابلس تشرف على نهايتها".

وتابع حفتر "المعركة اليوم أصبحت حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا أرض إرث له ولأجداده، ويحشد قواته اليوم لغزونا واستعباد شعبنا".

وفي معرض اتهامه لحكومة الوفاق، قال حفتر "وجد هذا المستعمر من الخونة من يوقع معه اتفاقيات العار لاستباحة أرضنا وبناء امبراطورايته عليها لكن هيهات.. اليوم نعلن المواجهة ورص الصفوف ونعلن حالة النفير ونبذ الاختلافات بيننا".

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ودعا الليبيين إلى تنحية الخلافات وتعزيز الثقة "في جيشكم .. فالعدو قرر غزو بلادنا مجاهراً وأعلن الحرب".

ووجه حفتر الاتهام إلى أردوغان "باستهداف الهوية العربية وكافة الدول العربية".

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وقال "نوجه رساله إلى العرب كافه أن حرباً يشعلها هذا السلطان المعتوه تستهدف الهوية العربية بإعلانه أن ليبيا إرث له، وأن الدول العربية هي جزء من امبراطورية أجداده والتي انتهت إلى غير رجعة، فردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها واستعدوا الى صناعه التاريخ من جديد ، ولقنوه درساً ليكون عبرة للطغاة وأعوانهم".