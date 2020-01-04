الأمم المتحدة تحذّر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تركيا، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال جوتيريش في بيان إنّ "أيّ دعم أجنبي لن يؤدّي إلا إلى تعميق الأعمال القتالية وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل".

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وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً".

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وشدّد جوتيريش "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".

وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومةالسراج.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، كما يمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي.