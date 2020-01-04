مصر تتعرض لموجة من الصقيع.. ودرجة الحرارة في سيناء إلى ما دون الصفر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر في الآونة الأخيرة، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر، السبت، طقسا مائلا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

المزيد من الأخبار الضربة الثانية.. مقتل 6 شخصيات من الحشد الشعبي بقصف شمالي بغداد Advertisements كيف سترد إيران على مقتل سليماني وأين سيكون «الانتقام»؟

وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر مساء السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة، حيث تنخفض الحرارة في الليل إلى 8 درجات فقط.

وتصل الأمطار الغزيرة والرعدية إلى مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

​