كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيران، إن ميليشياتها في المنطقة تستعد للرد على مقتل القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

وكانت إيران قد توعدت بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

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وأعلنت إدارة ترامب، مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأمريكية.