كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: التخطيط لقتل "سليماني" تم من قبل فريق من مستشارين "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اغتالت الولايات المتحدة قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني وزعيم بارز في ميليشيات قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية في غارة جوية على مطار بغداد الدولي بعد منتصف الليل بفترة وجيزة ، حيث أدى الهجوم إلى تصاعد كبير في التوترات في المنطقة.

تم تنفيذ عملية قتل الجنرال قاسم سليماني من قبل فريق من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في غضون أيام قليلة، بموافقة الرئيس على خطط لاغتيال القائد الإيراني بعد وقت قصير من هجوم صاروخي يوم 27 ديسمبر على مجمع عسكري أمريكي في كركوك شمال العراق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن ثلاثة أشخاص قيل أنهم على دراية بالأمر.

ألقت واشنطن باللوم على "الميليشيات المدعومة من إيران" في هجوم كركوك الذي أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة عدد من القوات الأمريكية بجروح طفيفة، وأبلغ أحد المسؤولين وكالة بلومبرج، أن هذا الهجوم كان بمثابة "خط أحمر" لـ "ترامب"، الذي أبلغ المسؤولين الأوروبيين في وقت سابق بتحذير طهران حول عدم قبول استهداف الأمريكيين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم كركوك. اتهمت الولايات المتحدة كتائب حزب الله، وهي قوة شيعية عراقية شبه عسكرية، لكنها لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها.

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قبل الهجوم على "سليماني"، كانت الولايات المتحدة قد ردت بالفعل على كتائب حزب الله، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين ودفع العراقيين لمحاولة اقتحام مجمع سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وحسبما ورد، يُقال إن مجموعة مختارة من المستشارين الذين يخططون للهجوم على "سليماني" تضمنت مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، ورئيس الأركان بالإنابة مايك مولفاني، مع المسؤولين الذين يتواصلون عبر خطوط آمنة من مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في الأيام التي تلت عيد الميلاد.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الجيش الأمريكي لم يكن يراقب "سليماني" مباشرة في ليلة الهجوم، بل شن الضربة على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا بأنه في مطار بغداد الدولي، في طريقه إلى بلد ثالث - سوريا أو لبنان، صباح يوم الجمعة.

وقال مسؤول أيضًا، إن إدارة "ترامب" قررت عدم إخطار الكونجرس بالهجوم في وقت مبكر وسط "مخاوف أمنية"، مع إبقاء ضباط الصحافة في البيت الأبيض بالمثل خارج الحلقة. كما ترك حلفاء الولايات المتحدة بلا معلومات، مما أدى إلى انتقادات خفيفة من المملكة المتحدة.