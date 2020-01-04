كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية بعد مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أوقفوا تدريب القوات العراقية في أعقاب الغارة الجوية التي سمحت بها الولايات المتحدة في بغداد يوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سلماني.

يستشهد التقرير برسالة وجهها ضابط ألماني كبير إلى المشرعين، والتي تكشف عن أن الملازم الأمريكي بات وايت قرر زيادة حماية القوات المنتشرة في العراق في إطار عملية العزم المتأصل، التي يقودها.

وكتب اللفتنانت جنرال إريك بفيفر إلى أعضاء لجنتي البوندستاغ للدفاع والعلاقات الخارجية في الرسالة المؤرخة بـ 3 يناير: "هكذا، تم تعليق تدريب قوات الأمن العراقية المسلحة في جميع أنحاء العراق بشكل مؤقت".

وأضاف: "التوجيه ملزم لجميع الدول الشريكة المشاركة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريب في العراق".

ولدى ألمانيا حاليًا نحو 120 جنديًا منتشرين في العراق في إطار عملية العزم الصلب بقيادة الولايات المتحدة.

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ويأتي هذا التقرير على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة التي يغذيها الاغتيال الأمريكي الأخير للجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني.

في الساعات الأولى من يوم الجمعة، قُتل اللواء الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يرأس قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، و 11 آخرين، بمن فيهم نائب قائد ميليشيا شيعية عراقية أبو مهدي المهندس، على يد غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران ستبقى كما هي دون تغيير في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حسما أفادت قناة العربية.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أكدت وزارة الخارجية، أن واشنطن ستواصل سياسة العقوبات القاسية تجاه إيران واتخذت بالفعل الإجراءات اللازمة لحماية أصولها في الشرق الأوسط.

وكما نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان جنوب البلاد، غلام علي أبو حمزة، قوله، إن خمسة وثلاثون هدفًا أمريكيًا حيويًا في الشرق الأوسط، وكذلك تل أبيب ، "في متناول إيران".

في غضون ذلك، نقلت "الميادين"، عن مسؤول في حزب الله قوله، إن رد محور المقاومة المدعومة من إيران على مقتل الجنرال سيكون حاسمًا.