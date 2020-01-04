كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يعلق المهام التدريبية في العراق بعد مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حلف الأطلسي "الناتو"، اليوم السبت، المهام التدريبية في العراق بعد مقتل القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأعنلت أمريكا، مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد.

Advertisements

وقالت مصادر أمنية، إن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن أمريكا شنت ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.