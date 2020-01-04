كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الحرس الثوري الإيراني: نحتفظ بحقنا في الانتقام من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد فيلق حرس الثورة الإسلامية إن 35 هدفًا أمريكيًا حيويًا في المنطقة في متناول القوات الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وقال الجنرال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة كرمان بجنوب إيران، في خطاب ألقاه مساء يوم الجمعة، إن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأكد اللواء أبو حمزة على أن المسؤولين الأميركيين والصهيونيين يجب أن يعانون من التوتر ويتساءلون متى وكيف ستنتقم إيران من أجل دماء الجنرال سليماني الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأضاف أبو حمزة "يعد مضيق هرمز طريقًا حيويًا (بحريًا) للغرب، ويعبر عدد كبير من المدمرات، والسفن الحربية الأمريكية، ومضيق هرمز، وبحر عمان، والخليج الفارسي".

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وتابع قائلًا إن الأهداف الأمريكية الحيوية في الشرق الأوسط قد تم تحديدها منذ زمن طويل، مضيفًا "خمسة وثلاثون موقعًا أمريكيًا حيويًا في المنطقة في متناول الجمهورية الإسلامية، وتل أبيب - الولايات المتحدة". القلب والحياة - هو أيضا في متناول أيدينا ".

وفي رسالة صباح يوم الجمعة، حذر زعيم الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي من أن الانتقام القاسي ينتظر المجرمين وراء استشهاد الجنرال سليماني.

كما ذكّر آية الله خامنئي جميع أصدقاء وأعداء الجنرال الإيراني بأن مسار المقاومة سيستمر بقوة، مؤكدًا أن المعركة المستمرة، والنصر النهائي سيخيبان الأمل للقتلة والمجرمين.