كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يمنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر البرلمان الليبي، اليوم السبت، قرارًا بمنع صدور الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق بالجريدة الرسمية.

ورفض البرلمان الليبي بالإجماع، الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، وإحالة من وقع على الاتفاق للنائب العام.

Advertisements

وقد بحث البرلمان الليبي في بنغازي، شرعية الاتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز والسراج.

وأفادت قناة العربية، بأن نواب لبيون طالبوا بالتصويت على تحويل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة، وتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان الليبي، قد طالبت بتحرك عربي ودولي لصد التدخل التركي.

