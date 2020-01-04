بنشماش: اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الـ”بام” يجسد قناعة تبلورت بصعوبة- فيديو

تقدم حكيم بن شماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم السبت بسلا، في أول لقاء للجنة التحضيرية للحزب، بالشكر لكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تهيئة شروط إلتآم شمل عضوات وأعضاء اللجنة التحضيرية للحزب.

وقال حكيم بن شماس في تصريح صحافي، “هذا إجتماع للجنة التحضيرية بكامل عضوتها وأعضائها، وهذا الإجتماع يترجم ويجسد قناعة تبلورت بصعوبة قي مختلف أطوار الأزمة التي عشناها”.

وأضاف بن شماس، “قيادات الحزب وفِي مقدمتهم الأمين العام لا يمكن أن يسمحوا بتشتيت لحمة الحزب”، مضيفا أن الحزب، “نهار تخلق لم يخلق بقرار فلان او فلان، بل كتعبير واستجابة لحاجة موضوعية في المجتمع”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أن الحزب، ولمدة 11 سنة من عمره قدم مساهمته الوطنية، أبرزها التوازن داخل الحقل السياسي الوطني”.

وأشار بن شماس، إلى أن المصالحة نضجت شروطها، وستستمر لذهاب للمؤتمر الوطني بنفس وحدوي، مشيرا إلى أن المؤتمر هو محطة للحزب، لتقديم إجابات واضحة وعرض سياسي إزاء كل القضايا والأسئلة الكبرى، وفِي مقدمتها النموذج التنموي الجديد.

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وأكد المتحدث، بأن “المصالحة ليست تاكتيك، بل هي قناعة راسخة، كما أن الأزمة التي عاشها الحزب، تعكس أزمة نمو الحزب الذي سار رقما صعبا والذي يصر على الحفاظ على مكانته”، بحسب قوله.

وختم بن شماس حديثه، بالتأكيد على أن جدول أعمال اللقاء، هو “تكريس لروح الوحدة، حيث سيتم التوافق على تحديد تاريخ المؤتمر الوطني الرابع، وإطلاق دينامية بمختلف المناطق الجهوية بالمغرب”.