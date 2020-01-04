تماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة في الحسيمة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أمس الجمعة بالحسيمة، من إخماد حريق أتى على سيارة خفيفة وسط المدينة، دون أن يخلف إصابات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في السيارة، فيما تمكن صاحبها من الفرار بعدما ازدادت ألسن النيران، ما حذا بمجموعة من المواطنين إلى التدخل لإطفائها.

ورجح شهود عيان، أن يكون سبب اندلاع الحريق ناتج عن تماس كهربائي في السيارة.

وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.