9 لاعبين من القسم الثاني.. عموتة يستدعي 25 لاعبا لتجمع إعدادي للمحليين

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين في معسكر تدريبي، من يوم الاثنين القادم إلى غاية 9 يناير الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر خوضها أبريل المقبل بالكاميرون.

ووجه الحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي، الدعوة إلى 25 لاعبا للدخول في هذا التجمع الإعدادي، بينهم 9 لاعبين ينتمون لأندية تنشط في القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

وضمت قائمة عموتة، رباعي الجيش الملكي، محمد باعيو، وعبد المنعم بوطويل، وعمر الجيراري، وعماد الرحولي، وثلاثة لاعبين من مولودية وجدة، وهم جمال حركاس، وعبد ﷲ خفيفي، واسماعيل خافي، وثلاثي المغرب التطواني، رضا بوناگة، وحمزة الموساوي، ومحمد المكحازي.

ودائما مع أندية القسم الأول، حيث شهدت اللائحة تواجد، هشام المجهد، وطارق أستاتي من اتحاد طنجة، وثنائي أولمبيك آسفي محمد مورابيط، ووليد الصبار، وزكرياء فاتي من يوسفية برشيد، ومن أولمبيك خريبگة رضا الهجهوج.

وشملت القائمة من القسم الثاني، ثلاثة لاعبين من شباب المحمدية، وهم اسماعيل المترجي، وحمزة الواسطي، وفيصل الحدادي، وثنائي الاتحاد البيضاوي، مروان زيلا، وأسامة المليوي، وكريم الولادي من المغرب الفاسي، وياسين جناح من الراسينغ البيضاوي، ولاعب الكوكب المراكشي عبد ﷲ غاراف، وأنور العزيزي من الاتحاد الزموري للخميسات.