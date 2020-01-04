بعد أسبوع من هزم الشبيبة إفريقيا.. الرجاء يتطلع إلى ضرب المولودية عربيا

يحل مساء اليوم السبت، فريق الرجاء الرياضي ضيفا ثقيلا على مولودية الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويبحث الفريق الأخضر عن تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر، تجعله يناقش لقاء الإياب بأريحية نسبية من أجل حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وأكد جمال السلامي مدرب ممثل كرة القدم الوطنية، أن فريقه يستهدف العودة إلى المغرب بنتيجة مطمئنة، سواء الفوز، أو التعادلين الإيجابي والسلبي.

ويفتقد الرجاء خلال مباراة اليوم، وفقا لما أعلن عنه السلامي في الندوة الصحافية أمس الجمعة، خدمات 4 لاعبين وهم، بدر بانون، وأيوب ناناح، وفابريس نغاه، ثم حميد أحداد.

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وتعتبر مواجهة المولودية، ثاني صدام للنسور الخضر مع فريق جزائي بعد أسبوع واحد من لقاء شبيبة القبائل، في إطار ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي حسمه الرجاء بثنائية نظيفة.

وكان زملاء متولي ضمنوا تأهلم إلى ربع نهائي الكأس العربية، عقب تخطيهم الوداد الرياضي في دور الثمن، بينما تجاوز الفريق الجزائري القوة الجوية العراقي.

يذكر أن لقاء الإياب، ستحتضنه أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، يوم 9 فبراير القادم.